Мариана Векилска стяга сватба

Телевизионна водеща се подготвя за специален момент в живота си.

Мариана Векилска сподели една от най-личните и вълнуващи новини в живота си – сватба предстои, но не за нея, а за дъщеря ѝ.

Габриела Донкова, плод на връзката ѝ с бившия национал Георги Донков, е на прага на нов етап – създаването на собствено семейство.

Новината дойде с емоционален пост в социалните мрежи, публикуван в Международния ден на семейството, пише Блиц.

"Избираме сватбена рокля… Не ми се вярва, че малкото ми момиченце, с което израснахме заедно, създава свое семейство", написа Векилска.

Гордостта ѝ обаче не е само лична, а и свързана с пътя, който дъщеря ѝ е извървяла. Габриела завършва Maastricht University – един от водещите университети в Европа, при това със специалност финанси, смятана за една от най-трудните.

"Сам сама, със собствени усилия, си проби път в изключително конкурентна среда, където мнозина не оцеляват", споделя още майка ѝ.

След образованието си в чужбина, младата жена избира да се върне в България и да гради живота си тук – решение, което допълнително усилва гордостта на Векилска. Докато дъщеря ѝ пробва сватбени рокли, водещата признава, че преживява един от най-силните моменти в живота си.

"Благодаря на Вселената за най-големия дар – спокойното щастие да виждаш, че си успял да отгледаш добър човек", пише още тя.

