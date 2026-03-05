Мариела Николова: Щастлива съм, че дебютирах като съдия на най-старата регата у нас

Стопкадър Ютуб, Народен спорт

Успешна състезателка ще полезна на спорта и след като прекрати своята активна кариера.

Най-новата и най-младата съдийка във ветроходството е Мариела Николова.

Всъщност варненката направи своя дебют, като главен съдия само преди 3 дни, на регатата „Трети март“.

Мариела бе открива съдийския катер, без да бъде предупредена, че ще дава интервю за Радио Варна.

Вижте какво каза Мариела във видеото по-долу:

