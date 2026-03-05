Мариела Николова: Щастлива съм, че дебютирах като съдия на най-старата регата у нас
Успешна състезателка ще полезна на спорта и след като прекрати своята активна кариера.
Най-новата и най-младата съдийка във ветроходството е Мариела Николова.
Всъщност варненката направи своя дебют, като главен съдия само преди 3 дни, на регатата „Трети март“.
Мариела бе открива съдийския катер, без да бъде предупредена, че ще дава интервю за Радио Варна.
Вижте какво каза Мариела във видеото по-долу:
