Мариета Петрова: Две могили не плаща за калпав асфалт

Снимка Фейсбук, Две могили

Кметът на Община Две могили Мариета Петрова съобщи, че строителната фирма, изпълняваща ремонта на улица „Назъм Хикмет“, е отстранила изцяло за своя сметка всички дефекти, възникнали след обилните валежи на 1 юли 2026 година. Поройните дъждове в региона компрометираха отделни участъци от все още незавършеното трасе. Това наложи спешното полагане на нов долен изравнителен и нов горен износващ асфалтов пласт, без инцидентът да струва нито едно евро на местния бюджет.

В официалното си изявление кметът на Община Две могили пояснява, че строителният обект се намира в процес на изпълнение и за него има открита строителна площадка с Протокол образец № 2. Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащата нормативна уредба, до подписването на Констативен акт образец № 15 строителят и строителният надзор носят пълната юридическа и фактическа отговорност за качеството на извършваните строително-монтажни работи.

„Вследствие на интензивните валежи на 01.07.2026 г. бяха компрометирани отделни участъци от изпълняваните строително-монтажни работи“, посочва Мариета Петрова. Тя допълва, че изпълнителят е предприел незабавни действия за ликвидиране на щетите веднага след спирането на дъждовете.

Критичният прочит на ситуацията обаче показва добре познатия у нас сценарий — първият по-сериозен летен порой буквално „отмива“ усилията на майсторите, оставяйки гражданите с основателни съмнения относно първоначалния подбор на материали и технология.

Важен акцент в позицията на местната власт е пълната финансова защита на публичния ресурс. Тъй като строителството все още не е приключило, не е предадено с Акт образец № 15 и не е въведено в експлоатация по реда на член 177 от ЗУТ, Община Две могили не е извършила нито едно плащане към фирмата изпълнител.

Всички разходи по изкопаването, извозването на дефектния материал и повторното асфалтиране на увредените зони са поети изцяло от бюджета на самата строителна компания. Местната администрация е категорична, че няма да допусне разходване на средства на данъкоплатците за покриване на лошо изпълнени дейности, пише dunavmost.com.

Истинският тест за новата настилка обаче тепърва предстои. Едва след финалното завършване на обекта и неговото официално въвеждане в експлоатация ще започне да тече предвиденият в закона минимален гаранционен срок от 2 години. През този период изпълнителят остава обвързан с обекта и е длъжен да отстранява безвъзмездно всеки дефект, проявил се в процеса на експлоатация.

От пресцентъра на Община Две могили уверяват, че върху обекта се упражнява постоянен и безкомпромисен контрол. Улица „Назъм Хикмет“ ще бъде окончателно приета от възложителя единствено след като се докаже пълното съответствие на асфалтовата смес с одобрения инвестиционен проект и строгите изисквания на българското законодателство.

Редактор "Екип на Петел",

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