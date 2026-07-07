Марин Льо Пен ще се кандидатира за президент на Франция

Стопкадър: Нова ТВ

Лидерката на френската крайна десница Марин льо Пен заяви, че ще се кандидатира за президент на Франция на изборите през 2027 г. Това бе нейна първа публична изява, след като апелативният съд в Париж потвърди присъдата ѝ по дело за злоупотреба с европейски средства, предадоха световните агенции, пише БТА.

"Тази вечер аз съм кандидатът на президентските избори", каза тя в ефира на телевизия ТФ1 и добави, че ще обжалва решението на съда.

По-рано днес Льо Пен беше осъдена да носи електронна гривна като част от наказанието си по дело за злоупотреба със средства от Европейския съюз.

Решението на съда обаче не я лишава от възможността да участва в президентската надпревара.

Досега тя се е явявала три пъти на избори като кандидат-президент.

Льо Пен и нейната партия "Национален сбор" се смятат за едни от основните претенденти да достигнат до втория тур на президентските избори идната пролет.

Съдът наложи на Льо Пен една година домашен арест, две години условно, както и 15-месечна забрана да заема изборна публична длъжност. Според съда този срок вече е изтекъл, тъй като започва да тече от първоинстанционната присъда, постановена през март 2025 г. Останалите 30 месеца от първоначално наложената забрана са условно отложени. Льо Пен заяви, че ще обжалва решението пред най-висшата съдебна инстанция на Франция.

Преди заседанието по делото Льо Пен беше посочила, че ще вземе окончателно решение дали да се кандидатира едва след изхода от него, тъй като в противен случай кандидатурата ѝ би била "юридически невъзможна".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!