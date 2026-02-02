реклама

Марин Петков премина от "Левски" в "Ал-Таавон", ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

02.02.2026 / 23:50 0

кадър: altaawounfc, Инстаграм

Марин Петков вече е част от първенството на Саудитска Арабия.

Той премина от Левски в Ал-Таавон, който е пети в местния шампионат.

Новият му клуб обяви привличането му малко преди затварянето на трансферния прозорец, видя Спортал. 

22-годишният играч има почти 200 мача за "сините", като дебютира за своя роден тим през сезон 2019/2020 г.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама