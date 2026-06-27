Марио Хосен: Вече 100 години музиката обединява Варна със света

Снимка: Булфото, архив

Вече 100 години музиката обединява Варна със света, каза при официалното откриване на юбилейното издание на Международния музикален фестивал „Варненско лято“ неговият артистичен директор Марио Хосен. Той изтъкна, че за настоящото издание на форума в града ще гостуват световни артисти, диригенти и оркестри, посочва БТА. По думите му те за стотен път ще представят във Варна силата и магията на това, което не може да бъде изразено с думи – музиката и изкуството.

Специални поздравления по случай 100-годишнината на фестивала отправи и кметът Благомир Коцев. Той изтъкна, че да се чества един век културно събитие е привилегия и чест, която се пада на малцина. Кметът изрази благодарност към тези, които са работили за фестивала през годините. Неслучайно преди век Варна е избрана за домакин на този фестивал, посочи Коцев. Според него това е огромно признание за града. По думите му с времето Варна се утвърждава като културна морска столица на България, а днес може да се похвали, че е истинска европейска, а дори и световна лятна столица. Размахът, с който се развива този фестивал през годините, е невероятен, изтъкна Коцев. Той отправи специални поздравления към хората, които са работили по настоящото 100-то издание на „Варненско лято“. По думите му подготвената програма е невероятна, с участието на световни имена и оркестри.

Поздрав към варненци и организаторите на „Варненско лято“ отправи и Катрин Девентър, генерален секретар на Европейската фестивална асоциация. Тя припомни, че фестивалът е достоен член на организацията от много години и поздрави специално Община Варна за подкрепата, която оказва за организацията на събитието всяка година. Девентър изтъкна, че много хора работят упорито за организирането и провеждането на „Варненско лято“, за да могат жителите и гостите на града да се насладят на прекрасни музикални изпълнения. Тя поздрави специално артдиректора на фестивала Марио Хосен, като подчерта „неуморната му ангажираност към фестивала, към Варна и към Европа“.

Рядко се случва да присъстваме на 100-годишнина на културен фестивал, посочи директорът на Театрално-музикалния продуцентски център Даниела Димова. Тя припомни, че „Варненско лято“ е преминал през различни епохи, но въпреки всичко е оцелял, запазвайки качеството си, и пожела да пребъде още 100 по 100 години.

Редактор "Екип на Петел",

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