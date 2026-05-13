Марио Смърков е новият областен управител на Варна

13.05.2026 / 14:39

Министерският съвет прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности.

За областен управител на област Варна е назначен Марио Смърков. Той е български юрист и политик. Народен представител от парламентарната група на "Прогресивна България“. Работил е в системата на МВР и ДАНС, предаде Варна 24.

Смърков е бил областен управител на Варна в правителствата на Стефан Янев (27 май 2021 – 24 февруари 2022) и Гълъб Донев (14 август 2022 – 27 юли 2023). Роден е на 27 юни 1969 г. в град Варна, по образование е юрист.

