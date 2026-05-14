Марио Смърков встъпи в длъжност като областен управител на Варна

снимка: Областна администрация Варна

На кратка церемония днес новоизбраният областен управител на област Варна Марио Смърков встъпи в длъжност в присъствието на служителите от Областна администрация, както и на двамата заместник-областни управители.

Досегашният областен управител Атанас Михов направи кратък отчет за дейността си за организацията и провеждането на парламентарните избори и изрази удовлетвореност от работата си както с изборната администрация, така и с кметовете на общините от областта.

Атанас Михов връчи на Марио Смърков папка с договора, с който областната администрация прехвърля на Община Варна терен от 7 декара на улица "Никола Кънев" за изграждане на детска градина, съобщават от пресслужбата на администрацията.

Областният управител Марио Смърков заяви, че администрацията ще остане отворена към гражданите, няма да се правят резки промени в организацията на работата, ще продължи сътрудничеството и взаимодействието както с органите на реда, така и с кметовете на общините, в услуга на хората и в името на тяхното добруване.

Припомняме, че юристът Марио Смърков заема за трети път поста областен управител на област Варна. Заемал е същата длъжност в служебните правителства на Стефан Янев и на Гълъб Донев. За първи път това е станало с Решение на Министерски съвет през м. май 2021 година, а на този пост е бил до 25.02.2022 година. Няколко месеца по-късно, в началото на август същата година той отново е назначен на управител на Варненска област, където остава до 26.07.2023 година. На парламентарните избори през м. април тази година той бе избран за народен представител от 3-ти МИР – Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!