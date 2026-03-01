Марио Владимиров, който изкачва паметника на Шумен всеки ден от стотици дни: Години наред нося голяма тежест върху раменете си! Предстои ми поредна операция!

кадри: Марио Владимиров, фейсбик

Марио Владимиров е известен в Шумен, но и не само с инициативата, която сам реши да предприеме - ежедневно изкачване до паметника 1300 години България. През миналата година той реализира 220 дни последователно изкачване до паметника, а през новата вече има над 80 последователни.

Марио е вдъхновение за мнозина, но днес реши да представи себе си, като разказа с какво се бори и какво преминава.

Историята му никак не е лека, но ще е вдъхновение за мнозина.

Ето затова ви я представяме:

В този клип не търся съжаление. Търся единствено да изразя себе си. И ако успея да помогна дори на един човек, който се чувства по същия начин – значи си е струвало.

Знам, че има хора в много по-тежки ситуации и не омаловажавам това. Благодарен съм – за покрива над главата си, за хората около мен, за всичко. Но това, че сме благодарни, не означава, че нямаме болка. Всеки има своите битки и ги преживява по свой начин. Именно това ни прави различни и уникални.

Искам да кажа едно огромно благодаря на всички, които са до мен. Наистина – благодаря ви.

Аз продължавам. Ще бъде трудно и няма да е лесно, но няма да се откажа. Отварям нова страница в живота си – всъщност нова книга.

Ако мога да ви кажа нещо – говорете, споделяйте, изразявайте се. Не се страхувайте. Бъдете смели. Животът обича смелите.

Благодаря ви. Ще се видим скоро.

