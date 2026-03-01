Марио Владимиров, който изкачва паметника на Шумен всеки ден от стотици дни: Години наред нося голяма тежест върху раменете си! Предстои ми поредна операция!
кадри: Марио Владимиров, фейсбик
Марио Владимиров е известен в Шумен, но и не само с инициативата, която сам реши да предприеме - ежедневно изкачване до паметника 1300 години България. През миналата година той реализира 220 дни последователно изкачване до паметника, а през новата вече има над 80 последователни.
Марио е вдъхновение за мнозина, но днес реши да представи себе си, като разказа с какво се бори и какво преминава.
Историята му никак не е лека, но ще е вдъхновение за мнозина.
Ето затова ви я представяме:
В този клип не търся съжаление. Търся единствено да изразя себе си. И ако успея да помогна дори на един човек, който се чувства по същия начин – значи си е струвало.
Знам, че има хора в много по-тежки ситуации и не омаловажавам това. Благодарен съм – за покрива над главата си, за хората около мен, за всичко. Но това, че сме благодарни, не означава, че нямаме болка. Всеки има своите битки и ги преживява по свой начин. Именно това ни прави различни и уникални.
Искам да кажа едно огромно благодаря на всички, които са до мен. Наистина – благодаря ви.
Аз продължавам. Ще бъде трудно и няма да е лесно, но няма да се откажа. Отварям нова страница в живота си – всъщност нова книга.
Ако мога да ви кажа нещо – говорете, споделяйте, изразявайте се. Не се страхувайте. Бъдете смели. Животът обича смелите.
Благодаря ви. Ще се видим скоро.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!