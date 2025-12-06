Кадър Нова телевизия

поред морския портал Maritime.bg танкерът "Кайрос" може да остане край Ахтопол поне до понеделник.

"Фокус" припомня, че санкционираният кораб е бил поразен при украински удари с безпилотни морски дронове "Sea baby“.

От портала съобщават още, че хеликоптер на Военноморските сили е вдигнат, съгласно плана за търсене и спасяване.

По-рано през деня директорът на ГД "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов заяви в ефира на NOVA, че: екипажът на танкера е изразил желание да се евакуира, но "морето е бурно и не позволява извършването на спасителната операция".

А днес пред Prothom Alo един от моряците на борда каза, че "храната им е развалена, а животът им е застрашен."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!