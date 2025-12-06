Maritime.bg: Танкерът "Кайрос" може да остане край Ахтопол поне до понеделник
Кадър Нова телевизия
поред морския портал Maritime.bg танкерът "Кайрос" може да остане край Ахтопол поне до понеделник.
"Фокус" припомня, че санкционираният кораб е бил поразен при украински удари с безпилотни морски дронове "Sea baby“.
От портала съобщават още, че хеликоптер на Военноморските сили е вдигнат, съгласно плана за търсене и спасяване.
По-рано през деня директорът на ГД "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов заяви в ефира на NOVA, че: екипажът на танкера е изразил желание да се евакуира, но "морето е бурно и не позволява извършването на спасителната операция".
А днес пред Prothom Alo един от моряците на борда каза, че "храната им е развалена, а животът им е застрашен."
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!