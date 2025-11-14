Мария: Ако нещо се случи с мен или семейството ми, съм подготвена всичко да излезе на бял свят!

Кадър Фб

Ако нещо се случи с мен, всичко ще излезе наяве: Мария под сериозно напрежение след заплахи и мистериозна "мъжка игра", предаде Woman.bg

Фолкпевицата Мария отново привлече вниманието на обществеността, но този път не с музика или светски изяви, а с тревожно, обвито в мистерия, послание, което публикува в Инстаграм само броени часове по-рано. В кратък, но емоционално наситен текст изпълнителката признава, че се намира под силно напрежение и намекна за задкулисен натиск и опасност.



"Скъпи приятели. Аз съм просто една певица и съм тук, за да радвам и усмихвам всички вас! Откъде е тази злоба и омраза?! Защо е?! Просто така без съгласието ми съм замесена в мъжка игра с личен мотив! Ако нещо се случи с мен или семейството ми, съм подготвена всичко да излезе на бял свят!", пише тя.



Накрая Мария допълва, че вярва в институциите и се надява те да се самосезират по подадените от нея сигнали.

Заплахи за отвличане от анонимен профил



Припомняме, че преди ден стана ясно, че певицата е станала жертва на заплаха за отвличане. Това разкриха нейни близки вчера пред "България днес". Анонимен профил, подвизаващ се с псевдоним, изцяло изписан с цифри, ѝ изпратил серия заплашителни съобщения. Едно от тях гласял директно: "Ще те отвлечем."



Първоначално Мария не приела посланието като реална заплаха. "Ако някой има подобни планове, вероятно няма да ми го съобщи", коментира тя в социалните мрежи. Но впоследствие признава, че обстоятелствата се променят и вече има основателни причини за тревога. Тя публикува екранната снимка от съобщението и обяви, че освен пред феновете, ще се обърне и към органите на реда.

