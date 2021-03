Мария Бакалова не спечели "Златен глобус"

Снимка: Мария Бакалова/Фейсбук

Тази нощ бяха раздадени наградите "Златен глобус", като сред номинираните имаше и българка. Мария Бакалова се бореше за най-добра актриса във филмова комедия или мюзикъл за ролята си в "Борат 2".

Наградата беше присъдена на Розамунд Пайк за ролята ѝ във филма "Много ми пука". Другите претенденти в категорията, освен Мария Бакалова, бяха Кейт Хъдсън, Мишел Пфайфър и Аня Тейлър-Джой.

Вижте и още във видеото - разговор за церемонията с журналиста Николета Моралес.

Заради пандемията церемонията по раздаването на наградите „Златен глобус" беше виртуална с водещи комедийните актриси Тина Фей и Ейми Полър. Двете водиха от двете крайбрежия на Съединените щати - Ню Йорк и Бевърли Хилс, където и традиционно се провеждат наградите.

На 78-та церемония на наградите "Златен глобус" присъстваха само абсолютно необходимият персонал, както и звездите, представящи наградените. Номинирани се включваха само през видео връзка.

СНИМКА: БГНЕС

"Борат 2" обаче грабна статуетката за "Най-добра комедия". Саша Барън Коен благодари основно на Мария Бакалова за успеха на филма.

Филмът "Minari" – приветствана от критиката история на корейско-американско семейство, което се премества във ферма в провинция Арканзас през 80-те спечели „Златен глобус” за най-добър чуждоезичен филм.

Той се пребори с "Another Round" (Дания), "La Llorona" (Гватемала, Франция), "The Life Ahead" (Италия) и "Two Of Us"(Франция, САЩ).

Джоди Фостър получи най-високото отличие в категорията "Най-добра поддържаща роля" за "The Mauritanian".

Чадуик Босеман получи посмъртно „Златен глобус” за Най-добър актьор в драмата "Ma Rainey's Black Bottom", който излезе няколко месеца след като актьорът почина от рак на 43-годишна възраст.

Клои Чжао в неделя спечели желания „Златен глобус” в престижната категория Най-добър режисьор на игрален филм за своя много рекламиран и получил отлични отзиви на критиците филм "Nomadland".

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg