Мария Чиприянова празнува 90-годишен юбилей

Варненският треньор по художествена гимнастика Мария Чиприянова празнува своя 90-годишен юбилей днес.

Създала поколения успешни състезателки, тя отдавна се е превърнала институция в своя атрактивен спорт, както и в пример за подражание за нежните грации.

Екипът на "Петел" пожелава на Мария Чиприянова здраве и да продължава да се радва на големи успехи на нейните възпитанички.

