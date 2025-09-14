Мария Игнатова се поти всяка сутрин

Кадър Инстаграм

Мария Игнатова изненада последователите си, като показа как протича нейното утро. Тя започва с упражнения за извайване на фигурата – тренировки с тежести.

Блондинката разкри, че денят ѝ започва задължително с вдигане на гири. Въпреки крехката си визия, тя се справя без усилие с железни топки от около 40 килограма, пише Блиц

През лятото предпочита да тренира на двора си, а през по-студените месеци се премества в домашния си фитнес.

Игнатова признава, че понякога натоварването ѝ идва нанагорно, но тогава на помощ идва нейното неизменно чувство за хумор. Наскоро тя сподели снимка в спортен екип в няколко нюанса на зеленото, докато прави сутрешна разтяжка. „По-добре да си бях забравила гирите, а не четката за коса“, написа с усмивка под кадъра.

С това Мария още веднъж показа, че съчетава дисциплина и самоирония – комбинация, която явно е тайната за нейната форма и чар

