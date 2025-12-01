Мария Илиева на рождения си ден: Този път - кротичко

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Певицата Мария Илиева избра да започне празника на рождения си ден от „На кафе” по Нова телевизия. Тя беше посрещната от панелистите с торта и букет, а Гала за пореден път отсъстваше от собственото си предаване.

„Този път - кротичко, вече имам голямо и прекрасно семейство”, това каза певицата за тържеството за годишнината си. Илиева разтопи всички, като разказа, че децата са ѝ изпели сутринта „Хепи бърдей”, макар че не им е лесно да стават рано.

Звездата представи и новата си песен в дует с Прея. Видеото към нея вече е публикувано, а панелистите веднага попитаха, дали като две певици се съберат, не започва съревнование и надпяване между тях.

„Като стигнеш един момент в живота, състезанието става индивидуално, състезаваш се със себе си”, отвърна Мария Илиева. Тя подчерта, че с Прея се харесват много като творци и личности и затова по-скоро се подкрепят, отколкото да се състезават.

