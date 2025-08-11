Мария Илиева за първи път показа любимия си

Кадър Инстаграм

Макар че двамата са заедно отдавна и имат обща дъщеря - София, която е вече на 4 години, преди броени часове Мария Илиева за първи път публикува общ кадър с партньора си Александър Междуречки. Снимката е заснета в Хайделберг, Германия, и двамата изглеждат много щастливи заедно. Любимият на 47-годишната певица е по-млад от нея, бизнесмен и син на покойния Петър Междуречки, бивш кмет на София, предаде Актуално.

Какво сподели преди време Мария за половинката си

"Щастлива съм, че имам невероятен мъж до себе си. Той ми дава спокойствието и екстра време, което ми е необходимо. Любовта е там и това е най-хубавото."

Относно дали обмислят сватба: "Всичко е пред нас, имаме други приоритети, не ни е много непременно да се женим. Може и да стане в един момент защо не. Аз съм фен на партитата, които се случват около празнуването на една любов. Ти можеш да се вречеш във вярност и любов на някого, без да има нужда от свидетели. Бракът е традиционното празненство, на мен ми харесва и вричането, пред Бога, но може да го направиш и без да си в църква. Но би било хубаво да си направим един готин купон след време", сподели изпълнителката в подкаста "ВИП Зона“ на радио "Веселина".

Припомняме, че Мария Илиева е майка и на 7-годишния Александър, който е от връзката ѝ с бившия футболист Георги Михайлов. Двамата се разделиха малко след раждането на момчето, но успяха да запазят добри отношения.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!