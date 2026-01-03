Мария Корина Мачадо: Гонсалес Урутия да поеме президентския пост във Венецуела

Кадър Youtube

Кандидатът за президент от опозицията Едмундо Гонсалес Урутия трябва да „поеме“ президентския пост във Венецуела. Това каза лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо.

"Гонсалес Урутия, който според опозицията, Съединените щати и международните наблюдатели е спечелил изборите през 2024 г., трябва да поеме президентския пост", каза тя и добави, че опозицията е ангажирана с възстановяването на реда в страната и освобождаването на политическите затворници. Венецуелци, часът на свободата настъпи, написа тя в Х.

Мария Корина Мачадо бе удостоена с Нобелова награда за мир през 2025 г., припомня БГНЕС. Тя се бори от 20 години насам за свободата на венецуелския народ. Мачадо бе върл противник на авторитарния президент Николас Мадуро.

Миналата година Мария Корина Мачадо беше номинирана за кандидатка на опозиционната "Платформа за демократично единство" за президентските избори във Венецуела, но след това беше изключена от близкия до правителството Национален избирателен съвет. На нейно място се кандидатира дипломатът Едмундо Гонсалес.

Въпреки че според международни наблюдатели именно той спечели най-много гласове, за победител в президентските избори Централната избирателна комисия на Венецуела обяви Николас Мадуро. Авторитарният лидер Мадуро управлява Венецуела от 2013 г.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!