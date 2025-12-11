Мария Корина Мачадо се появи в Осло след месеци в укритие

Кадър БНТ

Венецуелската опозиционна лидерка и носителка на нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо се показа в Осло след месеци на укриване.

Тя пътува тайно, въпреки забраната за напускане на страната и се укрива, след като Николас Мадуро спечели президентските избори във Венецуела, съобщава БНТ. Последният път, в който е видяна, е бил на протест през януари.

Мачадо помаха на привърженици от хотелската си стая в Осло, след което излезе и ги поздрави лично. Вчера дъщеря ѝ прие наградата от нейно име.

Нобеловият комитет награди Мачадо за борбата ѝ против диктатурата във Венецуела. Активистката не е виждала децата си от повече от година.

