Мария Корина Мачадо връчи на Тръмп медала от Нобеловата награда за мир

Кадър Youtube

Лидерът на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо връчи медала от Нобеловата си награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на среща в Белия дом, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Служител на Белия дом потвърди, че Тръмп възнамерява да задържи медала.

„Мария ми подари Нобеловата си награда за мир за работата, която съм свършил. Такъв прекрасен жест на взаимно уважение. Благодаря ти, Мария!“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

Мачадо, която заяви, че срещата ѝ с Тръмп е била „отлична“, каза, че е връчила медала на американския президент в знак на признание за това, което тя нарече неговата ангажираност към свободата на венецуелския народ.

Опитът на Мачадо да подобри отношенията си с Тръмп идва, след като той отхвърли възможността да я постави начело на Венецуела на мястото на сваления от власт Николас Мадуро, посочва Ройтерс. Тръмп открито изразяваше желанието си да получи Нобеловата награда за мир, но Норвежкият Нобелов комитет я връчи на Мачадо миналия месец. Американският президент след това горчиво се оплака, че е бил пренебрегнат.

Въпреки че Мачадо връчи на Тръмп златния медал, който лауреатите получават заедно с наградата, самата награда остава нейна. Норвежкият Нобелов институт неотдавна заяви, че наградата не може да бъде прехвърляна, споделяна или отменяна.

Снощната среща, която продължи малко повече от час, бе първата лична среща между двамата. След това Мачадо се срещна с десетина американски сенатори, както републиканци, така и демократи.

По време на срещата, прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че Тръмп е очаквал с нетърпение срещата с Мачадо, но че той продължава да се придържа към „реалистичната“ си оценка, че в момента тя не разполага с необходимата подкрепа, за да ръководи Венецуела в краткосрочен план.

