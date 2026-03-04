Мария Недина пое две ключови комисии

Кадър Фб

Правителството определи вицепремиера Мария Недина за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и на Националната комисия за борба с трафика на хора.



Съгласно законовите разпоредби председател на двете комисии трябва да бъде заместник министър-председател, определен с решение на Министерския съвет.



Назначенията са във връзка с Указ № 57 на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 19 февруари 2026 г., което наложи определянето на нов председател за двете комисии.



Мария Недина е възпитаник на Софийска математическа гимназия. Завършва международна бизнес администрация в Rotterdam School of Management, където впоследствие лектор по научни изследвания и технологичен мениджмънт.



Тя има опит в големи международни компании, в които се е занимавала с наука за данните и мениджмънт на проекти.





През 2020 година Мария Недина е съосновател на OpenPandemic, платформа за управление на пандемии, чиято цел е да информира правителствата, здравните институции и гражданите с цел ограничение на разпространение на различни вируси в страната.



В изпълнителната власт влиза преди няколко години като съветник на вицепремиера по управлението на европейските средства в служебното правителство на Стефан Янев. Впоследствие е съветник на министъра на енергетиката и министъра на иновациите и растежа, а след това оглавява кабинетите на министрите на околната среда за периода 2023-2025.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!