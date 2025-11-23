Мария Петрова: Никой не вярваше в мен заради ръста ми

кадър: Нова тв

Трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова направи емоционална изповед за личния си и професионален живот в рубриката "Храмът на историите" по NOVA. Пред водещия Мариян Станков – Мон Дьо тя разкри неподозирани детайли за строгото си възпитание, трудностите в кариерата и брака си с футболната легенда Борислав Михайлов.

"Когато бях малка, виждах всичко в черно и бяло. Или обичам, или не обичам, или харесвам, или не харесвам", сподели Петрова за детските си години, белязани от желязна дисциплина. Според нея, спортът я е оформил като сериозен и концентриран човек, а цветовете в живота ѝ са се появили едва след края на състезателната ѝ кариера.

Въпреки огромните си успехи, Мария Петрова признава, че пътят ѝ не е бил гладък. "Като гимнастичка се отказвах всеки път. След всяка световна титла аз се отказвах тотално, окончателно и винаги се връщах", разказа тя. Шампионката разкри, че в началото никой не е вярвал в нея заради ръста ѝ, който не отговарял на стандартите за ансамбъла.

"Аз бях от тези гимнастички, които много се трудеха… дори сама оставах в залата вечер", сподели Петрова. Тя подчерта, че именно упоритостта и допълнителните часове тренировки са компенсирали всичко останало и са я извели до върха.

Гимнастичката говори открито и за връзката си с дългогодишния президент на БФС Борислав Михайлов. Тя е категорична, че е била наясно с тежестта на неговата слава още в началото.

"Той не беше мит, той беше славен. Целият този екип, този отбор ’94-та бяха толкова популярни, ярки хора, всички ги обичаха. Аз знаех с кой се обвързвам. Аз и сега знам за кого съм омъжена. Казват, че силните жени привличат сложни мъже", заяви Мария Петрова.

Тя не скри, че семейният им живот е преминал през различни изпитания, но винаги са намирали път един към друг. "Всеки човек има трудни моменти. И във всяко семейство има моменти на компромиси… Аз съм човек, който търси решение и не обичам да руша", допълни златното момиче.

Балансът между кариерата и майчинството

Петрова сподели и за предизвикателствата на майчинството, съчетано с натоварения график. Въпреки че се е чувствала виновна заради честите си пътувания, тя е благодарна на родителите си и на съпруга си за подкрепата при отглеждането на дъщеря им Елинор.

"За мен това е най-голямото щастие – да имаш дете. Това ми беше първото порастване", заключи емоционално Мария Петрова, цитирана от NOVA.

