Мария Цънцарова се завърна в ефира на БТВ

Темата с евентуалното отстраняване на Мария Цънцарова от БТВ е номер 1 в социалните мрежи в последните дни.

Преди минути тя и Златимир Йочев се появиха в предаването 120 минути, което е специално издание посветено на децата в България.

"Уважаеми, дами и господа, всеки, който е станал родител помни онези моменти - моменти, изпълнени с любов, но и с тревога с въпроса дали ще бъда достатъчно добър за нашето дете.", каза тя.

Златимир Йочев се присъедини към думите.

Двамата представиха патронажните служители в област Сливен - сестра Нинка и сестра Пенка. "Те не просто помагат, а вдъхват надежда", каза Златимир Йочев.

Специалното издание „За децата на България“ на „120 минути“ в подкрепа на УНИЦЕФ е посветено на усилията, довели до промени в живота на най-уязвимите деца у нас. То напомня, че промяната е възможна, когато обществото е обединено около каузата за децата.

Специалното издание показва не само емоциите, но и всекидневния труд на хиляди хора, държавни институции, неправителствени организации и партньори на УНИЦЕФ, които заедно промениха живота на децата и създадоха нови услуги за подкрепа, грижа и развитие.

