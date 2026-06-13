Мария Тодорова: МЗ е дало съгласие за нов заем на МБАЛ „Света Анна“

Снимка: МБАЛ "Света Анна"

Министерството на здравеопазването е дало съгласие за теглене на нов заем от ръководството на МБАЛ „Света Анна“ във Варна. С парите ще бъдат покрити текущите задължения на здравното заведение. Това съобщи в предаването на Радио Варна „Позиция“ народният представител от „Прогресивна България“ Мария Тодорова.

Тя уточни, че одобряването на кредита се е случило на последното Общо събрание на акционерите в болницата: „Решението на МЗ е ясен знак, от страна на държавата, че тази болница и здравеопазването са приоритет на новото управление. Министър Ивкова обаче е преценила, че не трябва да бъдат удовлетворени всички искания на лечебното заведение“. Припомняме, че ръководството на Окръжна болница поиска да изтегли кредит в размер на 8 милиона евро. Средствата трябва да осигурят стабилност и да рефинансират друг кредит на лечебното заведение.

Постъпленията от Национална здравноосигурителна каса са около 1.1 млн. евро месечно, докато разходите за заплати достигат приблизително 1.5 млн. евро. В края на месец май Варненският общински съвет реши болницата да получи и 400 хиляди евро от бюджета на общината.

Възможно е проектобюджета на тази година да бъде внесен в НС за разглеждане и гласуване около началото на месец август, съобщи Мария Тодорова и подчерта: „Ние не гоним само срокове, но акцентираме върху качествения проекто-бюджет, а това касае всеки един разход и приход в държавата, който трябва да бъде правилно изчислен. Един от основните приоритети ще бъде сигурността и благосъстоянието на българските граждани. През бюджета категорично трябва да проличи тази философия. Замразяването на депутатските заплати няма да закърпи бюджета, на то показва нашата съпричастност и отношение към всеки български гражданин“

Народният представител от управляващата партия коментира и инициативата „Кошница с грижа“: „Това е прекрасна национална програма. Възможно е обаче на някои места да се случват отклонения от основната идея, но целенасочената дейност би ги преодоляла. Търговските вериги си вземат поуките и краткосрочните високи печалби не са икономическия механизъм тези субекти да останат в пазарното пространство. Би трябвало да се съобразят с този проект, който ще продължи поне 6 месеца“.

По повод съобщеното от премиера Румен Радев, че Турция е готова да предоговори „Боташ“ в замяна на участие в инфраструктурни проакти, Мария Тодорова заяви: „Всички тези проекти се разработват и българския интерес ще бъде представен в най-добра светлина, защото се действа разумно и с отговорност“.

Редактор "Екип на Петел",

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