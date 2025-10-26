Мария Йотова: Сещаме се за децата от ромските махали, само когато има проблем

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Сещаме се за децата от ромските махали, само когато има проблем. Това заяви журналистката Мария Йотова, при представянето на своя репортаж: Да пораснеш в махалата. Тийнейджърите от Факултета, в предаването „На фокус с Лора Крумова“ по Нова телевизия.

Конкретната причина за репортажа е случая с агресията с момчето в столичния мол, който отново вдигна завесата за нещо, което набира сила - един свят на тийнейджъри, който възрастните често не разбират, обясни Лора Крумова.

Мария Йотова влезе в този свят, за да разкаже как живеят тийнейджърите в ромската махала, какво ги вълнува, какви са героите им, от какво се страхуват, поясни водещата на „На фокус“.

Срещнах се с няколко шестокласници, обясни Мария Йотова. Първото нещо което си помислих тези 14-годишни: сигурно са повтаряли година, две. Оказа се, че е голяма част от децата всъщност са живели в чужбина дълго време с родителите си и когато са се върнали тук са година или две назад, поясни тя.

Учителят им, който също от ромски произход, разказал пред камерата, че малко се притесняват и не излизат сами, когато ходят някъде другаде.

Излизат по един или по двама, или по трима. Притесняват се, така както един българин би се притеснил да мине от единия до другия край на махалата.

