Мария Йовкова от СКТМ „Комфорт“ стана балканска шампионка

Снимки Фейсбук, Стоян Поппетров

Състезателката на СКТМ „Комфорт“ Мария Йовкова стана балканска шампионка на двойки на първенството в Албена. Във финалния мач Йовкова и нейната партньорка Калина Христова надделяха убедително с 3:0 гейма над двукратните европейски шампионки до 21 години през последните две години – туркините Юзге Илмаз и Ече Харач .

Припомняче, че женският състав на България в състав: Мария Йовкова, Цветелина Георгиева, Калина Христова, Виктория Персова, Сиделя Мутлу и Дамла Хасанова, спечели бронзовите медали.

Под ръководството на селекционера Стоян Поппетров нашите постигнаха победи в групата над Сърбия с 3:2 и Албания - 3:0, и загубиха от Турция с 2:3.

На четвъртфиналите българките спечелиха срещу Босна и Херцеговина с 3:0, а на полуфинала отстъпиха пред Румъния с 0:3.

В спор за трето място България надигра в изключително оспорван мач Сърбия с 3:2, след като губеше с 1:2. С основен принос за обрата са Мария Йовкова и Цвети Георгиева, които спечелиха своите срещи.

Крайно класиране:

Отборно, мъже

1. Гърция

2. БЪЛГАРИЯ

3. Сърбия

Жени

1. Румъния

2. Турция

3. БЪЛГАРИЯ

Сингъл, мъже:

1. Ибрахим Гюндуз (Турция)

2. Алекса Гачев (Сърбия)

3. Андрей Томика (Румъния)

Александру Маноле (Румъния)

Жени

1. Йоана Сингеорзан (Румъния)

2. Таня Плаян (Румъния)

3. Юзге Илмаз (Турция)

Камелия Митрофан (Румъния)

Мъже, двойки

1. ПЕТЬО КРЪСТЕВ/ВЛАДИМИР ПЕТКОВ

2. Ибрахим Гюндуз/Зивер Гюндуз (Турция)

3. СТЕФАН ДИМИТРОВ/РАДОСЛАВ КОТЕВ

Георгиус Константинопулос/Константинос Константинопулос/ (Гърция)

Жени, двойки

1. МАРИЯ ЙОВКОВА/КАЛИНА ХРИСТОВА

2. Юзге Илмаз/Ече Харач (Турция)

3. Йоана Сингеорзан/Таня Плаян (Румъния)

Камелия Митрофан/Андреа Теглас (Румъния)

Смесени двойки

1. Ибрахим Гюндуз/Ече Харач (Турция)

2. Неманя Дилас/Река Безег (Сърбия)

3. Александру Маноле/Йоана Сингеорзан (Румъния)

Кристиан Чирита/Таня Плаян (Румъния)

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!