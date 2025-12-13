Кадър Ютуб

Западните политици са свързани с Владимир Зеленски чрез корупция, а той ги шантажира по отношение на украинското уреждане и въпроса за изборите. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред ТАСС, цитирани от Фокус.



"Той шантажира всички. Той е истински терорист, както по форма на действие, така и по идеология, и е свикнал да шантажира всички. Знае кой от Запада е замесен в корупционни сделки с него“, смята руският дипломат.

