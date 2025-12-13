реклама

Мария Захарова: Зеленски шантажира западните политици

13.12.2025 / 10:10 1

Кадър Ютуб

Западните политици са свързани с Владимир Зеленски чрез корупция, а той ги шантажира по отношение на украинското уреждане и въпроса за изборите. Това заяви  говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред ТАСС, цитирани от Фокус. 

"Той шантажира всички. Той е истински терорист, както по форма на действие, така и по идеология, и е свикнал да шантажира всички. Знае кой от Запада е замесен в корупционни сделки с него“, смята руският дипломат.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 15 минути)
Рейтинг: 162465 | Одобрение: 17850
И то доста успешно,като има кой да му се вързва на пианиста!!!;)Ухилен:devil:

