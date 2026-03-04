Мария Златарева, УНИЦЕФ: Всяко трето дете у нас живее в постоянен риск от бедност и социално изключване

кадър: Нова нюз

Близо 35% от децата в България, или всяко трето дете, живеят в постоянен риск от бедност и социално изключване. Тревожната статистика бе представена от програмния директор „Социални политики” в УНИЦЕФ България, която очерта драстичните неравенства и тежките материални лишения, пред които са изправени стотици хиляди български семейства.

Според експерта, бедността в България и Европейския съюз се измерва чрез два основни критерия. Първият обхваща изцяло финансовата страна, докато вторият разглежда трудовата заетост на родителите и реалните лишения в бита.

"Първият показател - риск от бедност, измерва монетарната или парична бедност. Той показва колко деца живеят в семейства с ниски доходи. Вторият показател - риск от бедност и социално изключване, освен доходите на семейството, се отнася до така наречената интензитетна заетост, тоест възрастните в това семейство дали работят и колко работят," обясни Мария Златарева в ефира на телевизия NOVA.

Тя добави категорично, че по отношение на материалните лишения България в момента твърдо заема последното място в целия Европейски съюз.

