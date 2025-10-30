Мария изкуши с масаж банкера от „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Мария Костадинова от Благоевград се бори днес в „Сделка или не“. Разказа, че е кинезитерапевт и примами банкера с оферта – безплатен, професионален масаж, ако ѝ дава супер оферти.

Тя излезе с кутия №8. Още първата оферта на банкера бе за смяна на кутията. Мария, явно не е харесвала осмицата, макар, че това число се смята за числото на парите, и я размени.

Привлече кутия №16.

След това отвори първоначалния си късмет и видя, че той не е бил никак лош – 15 000 лева.

Отхвърли няколко предложения от банкера: на стойност 2500 лв., 1500 лв., 2500 лв. и 4200 лева.

При три неотворени кутии, в които се крият 50 стотинки, 10 и 20 бона, той я изкуши със 7500 лева.

Тя я отхвърли, но със следващата кутия премахна 10 000 лева от играта си.

Така при 0,50 лв. срещу 20 000 лева банкерът ѝ предложи 5500 лева.

Тя я отхвърли, надавайки се на 20-те бона, но намери само 50 стотинки в своята кутия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!