Мария помечта за Япония, но спечели само 3 бона в „Сделка или не“

Екскурзия в Япония! Това бе мечтата на Мария Чанева от Карнобат, която участва в „Сделка или не“, за да спечели пари за далечната дестинация.

Тя излезе с кутия №24.

Разказа, че дълги години е била учител по български език и литература.

Мечтата й за Страната на изгряващото слънце секна, след като отвори 100 000 лева и то в кутията, чийто число е рождената дата на съпруга ѝ.

Първите две оферти, които банкерът ѝ предложи, бяха 3700 лв. и 2500 лева. След това не прие и смяна на кутията си.

При три неотворени кутии, в които се крият 5 лева, 100 лева и 7500 лева, банкерът ѝ предложи отново смяна на кутията.

Аз повярвах в кутия 24 и ще си играя с нея до край. Вярвам в моя късмет, въпреки че вярвам, че вътре има 5 лева, каза тя и отхвърли офертата.

Със следващата отворена кутия Мария премахна 100-те лева от играта си.

Банкерът финално ѝ предложи 3000 лева.

Има сделка, каза Мария, а след това видя, че в нейната кутия са били 7500 лева, които е можело да спечели, ако бе играла до края.

