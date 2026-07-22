Снимка уикипедия, Tony Dandrades

Марк Антъни стана баща за осми път. Пуерториканският изпълнител посрещна на бял свят осмата си рожба, която е плод на любовта му с Надя Ферейра. Двамата сключиха брак през 2023 г., като имат още едно дете – Маркито, който наскоро навърши три годинки.

Двойката съобщи щастливата вест в социалните мрежи, където споделиха няколко кадъра на новороденото, пише novini.bg.

„За мен е огромна благословия да имам възможността да споделя с вас идването на нашата прекрасна Майла. Не можете да си представите щастието ни вкъщи, на седмото небе сме“, написа Ферейра в профила си в Инстаграм.

Редактор "Екип на Петел",

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