Марк Рюте: Трябва да сме подготвени за мащаба на война, каквато са преживели нашите баби и дядовци

Русия може да нападне страна от НАТО в рамките на следващите пет години. За това предупреди генералният секретар на НАТО в свое изявление.

„Русия вече засилва своята прикрита кампания срещу нашите общества. Трябва да сме подготвени за мащаба на война, каквато са преживели нашите баби и дядовци – или техните родители“, заяви Марк Рюте по време на реч в Германия, предава Бтв.

Изявлението идва на фона на опитите на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на пълномащабната руска инвазия в Украйна, започнала през февруари 2022 г.

По-рано този месец руският президент Владимир Путин каза, че Русия не планира да води война с Европа, но е готова „точно сега“, ако Европа я поиска – или започне. Но подобни закани бяха отправени и през 2022 г., малко преди 200 000 руски войници да преминат границата и да нахлуят в Украйна.

Путин обвини европейските страни, че пречат на усилията на САЩ да донесат мир в Украйна – намек за ролята, която европейските съюзници на Киев играят в опитите си да променят американския мирен план за прекратяване на войната, чийто първоначален вариант бе смятан за благоприятен за Русия.

„Но руският държавен глава не е искрен. Подкрепата за Украйна е гаранция за сигурността на Европа“, заяви генералният секретар на НАТО в германската столица Берлин.

„Представете си само ако Путин постигне целта си: Украйна – под ботуша на руската окупация, неговите сили – притискащи към още по-дълга граница с НАТО, и значително по-висок риск от въоръжено нападение срещу нас“, каза още той.

