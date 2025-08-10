Марк Рюте е оптимист за срещата Тръмп - Путин

Кадър Youtube

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че предстоящата тази седмица среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин ще бъде ключов тест за това доколко Москва е готова за мир.

„Следващият петък ще бъде важен, защото ще става дума за това да изпитаме Путин – доколко е сериозен в желанието си да сложи край на тази ужасна война,“ каза Рюте в интервю за Ей Би Си по повод насрочената в Аляска среща.

По думите му, Тръмп е готов да оказва натиск върху руския лидер:

„Вярвам, че президентът Доналд Тръмп иска да сложи край на войната – на ужасната загуба на човешки животи, на огромните щети, нанесени на украинската инфраструктура. Толкова много хора загиват, толкова много е разрушено.“

Бившият премиер на Нидерландия допълни: „Видяхме, че президентът Тръмп оказва сериозен натиск върху Русия.“

Срещата в Аляска обаче предизвика критики, тъй като украинският президент Володимир Зеленски не бе поканен. Има обаче индикации, че той все пак може да бъде включен в разговорите, посочва БГНЕС.

Бившият съветник по националната сигурност на САЩ Джон Болтън, който също гостува в предаването, обвини Тръмп в няколко грешки: „Първо – срещата е на американска територия, което легитимира един парий сред световните лидери. Второ – позволи на Путин да изпревари с първо представяне на свой мирен план.“

Рюте подчерта, че макар срещата да е „валидна отправна точка“, никакво споразумение не може да бъде постигнато без участието на Украйна и без гаранции за нейната дългосрочна сигурност и независимост.

„Ще става дума за територия. Ще става дума за гаранции за сигурността, но и за абсолютната необходимост да се признае правото на Украйна сама да определя бъдещето си – като суверенна държава, без ограничения в собствения си военен капацитет, и за НАТО – без ограничения на присъствието ни на източния фланг в държави като Латвия, Естония и Финландия“, заяви Рюте.

