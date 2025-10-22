Марк Рюте пристига днес за среща с Тръмп

Кадър Youtube

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще пристигне днес на двудневно посещение във Вашингтон, където ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес, като се позова на неговия екип.

Рюте и Тръмп ще обсъдят "няколко въпроса, свързани с подкрепата на НАТО за Украйна и усилията на САЩ за траен мир", каза служител на алианса пред АФП, цитирани от БТА.

Генералният секретар на НАТО отдавна развива отношенията си с президента на САЩ, за да придобие влияние по "горещи въпроси" като войната в Украйна, отбелязва Франс прес.

Европейските лидери се опасяват от постигането на споразумение в ущърб на Украйна и сигурността на Европа като цяло.

Техните притеснения се засилиха след срещата между президента на САЩ и украинския му колега Володимир Зеленски в Белия дом в петък, посочва АФП. Според високопоставен представител на украинските власти Тръмп е оказал натиск върху Зеленски да отстъпи целия Донбас на Русия.

Европейските лидери продължават да призовават от своя страна за засилване на натиска върху Русия, включително от САЩ, чийто президент засега отказва да затегне санкциите срещу нея.

