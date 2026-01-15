Марк Цеков: Със споразумението си ЕС погубва не само земеделието, но и продоволствената ни сигурност

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Предстои да се подпише споразумение между Европа и Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай за общ пазар, при който 91% от стоките няма да имат мита, но има много притеснения дали потърпевши няма да са европейските земеделци с по-голям разход за производство и с много по-евтин и огромен внос от третите страни.

Измерването на загубата в земеделието ще стане ясно чак след подписването на сделката, когато митата паднат. В кошницата влизат и традиционно за българското производство плодове. Загубите за европейския и в частност за българския земеделец загубите ще са неизмерими. ЕК излезе със становище, че ще отпусне 45 млрд. евро за компенсации, но защо отпуска пари, ако смята, че няма проблем.

Това коментира пред Нова тв Марк Цеков, гл. секретар на Камарата „Плодове и зеленчуци“.

В момента Европа е с производството на една от най-чистите храни в света. Увеличили сме разходите за производство, за да го постигнем, а сега изведнъж на пазара влиза една генномодифицирана храна, която съответно е и много по-евтина заради евтиното си производство. Тук проблема не е само за производителите, но и за самите потребители, тъй като се снижават стандартите на производство, включително и на европейския производител, коментира той.

Споразумението е добро, но за други сектори и това никой не го отрича. Но ние не бива да ставаме жертви на геополитика. Още повече, че когато говорим за земеделие, ние жертваме не само производителите, но и хранителния суверенитет по време на войни и най-вече продоволствената ни сигурност, посочи той.

Проблемът тук е, че няма никакво допитване до сектора, до цялото земеделско съсловие. Големият въпрос е, че не знаем чие е това решение, какво е, политическо ли е. Министърът на земеделието трябва да каже каква е нашата позиция, питани ли сме, обсъждано ли е, посочи той.

При всички положения ние подкрепяме протестите в Европа, подчерта той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!