Маркетинг експерт: Бойко Борисов е дал 100 млн.евро за един сайт

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Маркетинг експерт иронизира лидера на ГЕРБ. Георги Малчев направи това по време на коментара си за предстоящите избори.

Мисля, че няма нищо по-хубаво от едни избори, защото както каза г-н Борисов колко са скромни и издържа точно три изречения. Разбрахме, че той е дал не 1 милион, не 10 милиона, той е дал 100 милиона евро за един сайт. Ако питате чат Джипити, Бойко Борисов е имал асфалтовата ара когато говорихме за милиарди евра, заяви Малчев.

Аз мисля, че е толкова добре управлението, че е хубаво да да отиват достатъчно често на избори. Надявам се, да се разберат вътрешно коалиционно и така нататък, защото има определени общини, които гласуват за едни хора, и изведнъж почват да гласуват за други хора, продължи той.

Надявам се, да се разберат коя част е тяхната, пък всички други хора, които по една или друга причина не се знае как ще гласуват, решението е тяхно и от тях ще зависи. Но аз видях силата на обединените хора, каза още в „Пресечна точка“ Георги Малчев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!