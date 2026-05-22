Марокански скакалци нападнаха Благоевградско, обявиха каламитет

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Предприемат се мерки за овладяване на мароканския скакалец (Dociostaurus maroccanus) в област Благоевград. По предложение на изпълнителния директор на БАБХ министърът на земеделието и храните издаде заповед за обявяване на каламитет.

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Благоевград ще оказва съдействие в рамките на своите компетенции на областната и общинските власти при прилагането на растителнозащитните мероприятия.

До 22 май 2025 г. от марокански скакалец са нападнати ливади, пасища и пустеещи земи в област Благоевград, на територията на общините Петрич и Сандански. Няма засегнати площи със земеделски култури.

Периодът за прилагане на мерките за контрол на мароканския скакалец е до 30 юни 2026 г., съобщават от БАБХ. Ще се прилагат разрешените продукти за растителна защита. Третирането на засегнатите площи ще се извършва при спазване на всички необходими мерки за защита здравето на хора, животни, в т.ч. пчели и водни организми.

Мароканският скакалец (Dociostaurus maroccanus) има космополитно разпространение и у нас се среща навсякъде. Намира благоприятни условия за снасяне на яйцата си и за развитие върху целинни и пустеещи земи, ливади, пасища и др. Напада почти всички културни растения, като предпочита тревистата растителност – житни, едногодишни и многогодишни бобови, зеленчукови, овощни, лозя, технически култури, ливадни треви, горските насаждения и др.

При висока плътност е способен да унищожи растителността на големи площи. Понякога прелитат до 50 км дневно. Движат се на ята, които на дължина и широчина могат да достигнат няколко километра.

