Мароко е първият четвъртфиналист на Мондиала след класика над Канада

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Мароко стана първият четвъртфиналист на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. „Атласките лъвове“ надиграха с категоричното 3:0 съдомакина Канада в Хюстън на "ЕнЕрДжи Стейдиъм" и за втори пореден Мондиал намериха място сред най-добрите осем отбора в турнира, предава Гонг.

Големият герой за африканския състав бе Азедин Унахи, който реализира два пъти след почивката - в 50-ата и 82-ата минута. В самия край на двубоя Суфиян Рахими оформи класическия успех с попадение в осмата минута на добавеното време.

Канада започна срещата по-активно и дълго време контролираше случващото се на терена. Още в началните минути Джонатан Дейвид и Тани Олувасеви имаха възможности да открият резултата, но Ясин Буну се намеси решително и запази вратата си "суха". Домакините притискаха съперника, печелеха статични положения и изглеждаха по-опасният тим, но не успяха да превърнат превъзходството си в гол.

Сериозен удар за Мароко дойде в 22-ата минута, когато Исмаел Сайбари получи контузия и трябваше да бъде заменен принудително. Нападателят напусна терена видимо разочарован, а на негово място влезе Софиян Рахими. Въпреки загубата на една от важните си фигури, мароканците оцеляха в трудния първи период и на почивката резултатът остана 0:0.

След подновяването на играта картината се промени напълно. Мароко излезе преобразено и бързо нанесе своя удар. В 50-ата минута Ашраф Хакими изпълни хитро пряк свободен удар, като вместо да центрира, подаде по земя към Унахи пред наказателното поле. Халфът стреля веднага и прати топката в долния ляв ъгъл на Максим Крепо за 1:0.

Попадението видимо разклати канадците, които не успяха да върнат темпото и агресията от първата част. „Атласките лъвове“ започнаха да намират повече пространства за контраатаки и в 82-ата минута сложиха точка на спора. Браим Диас преодоля двама защитници в наказателното поле, след което отклони към Унахи. Той не се поколеба и с прецизен удар в горния ляв ъгъл удвои аванса на своя тим.

Мароко можеше да направи успеха си още по-изразителен в 85-ата минута. Унахи центрира към Рахими, който засече с глава, но топката се отби в напречната греда и падна край голлинията, без да я премине с целия си обем.

В добавеното време Рахими все пак получи своя гол, оформяйки крайното 3:0 след нова бърза атака и втора асистенция на Диас.

Канада така и не намери сили за отговор след първото попадение и се превърна в първия от трите отбора домакини, който напуска Мондиал 2026. Мароко пък продължава към четвъртфиналите, където ще срещне победителя от двубоя между Парагвай и Франция, който е по-късно тази вечер.

Редактор "Екип на Петел",

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