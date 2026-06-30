Мароко изхвърли Нидерландия от Мондиала след уникална драма с дузпи

Стопкадър БНТ 1

Мароко изхвърли Нидерландия от Мондиал 2026 след спираща дъха драма с дузпи.



Ударът бе изключително болезнен за "лалетата", които поведоха с гол на Коди Гакпо (72') непосредствено след втората хидратираща пауза и задържаха преднината си до края на редовното време. Така те вече се виждаха победители, но леден душ се изля във вратовете им, след като Иса Диоп (90'+1') наказа може би единственото недоглеждане по време на срещата на нидерландския страж Барт Фербрюген, който на цели три пъти опази вратата си в хода на двубоя вратата от сигурно попадение.

Той направи тъкмо това в последвалото първо от две продължения по 15 минути, когато африканците имаха една-единствена ингересна голова ситауция, а през останалото време безцелно разиграваха топката, след като и двата отбора вече бяха на ръба на изтощението.

При дузпите Мароко надделя с 3:2. От нидерландците три пъти от бялата точка пропуснаха Клуйверт, Мадуро и Самървил, а от африканците - Ел Айнауи и Хакими, чийто удар бе спасен от вратаря.

Победната дузпа за Мароко реализира Исмаел Сайбари.

В спор за място на 1/4-финалите четвъртите в света ще спорят с единия от съдомакините на форума Канада. Мароканците имат и страхотен шанс да вземат реванш от Франция за загубения 1/2-финал в Катар преди три години и половина, тъй като двата тима попаднаха в един и същ поток и този път съперниците биха могли да определят единия от участниците във финалната четворка.

Редактор "Екип на Петел",

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