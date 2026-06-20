Мароко надигра Шотландия и гледа към следващата фаза на Световното по футбол

кадър: БНТ

Мароко изигра втори добър мач на Световното първенство. Африканците спечелиха с 1:0 срещу Шотландия и оглавиха група "С". Единственото попадение в двубоя в Бостън реализира Исмаел Сайбари още във втората минута.

Мароканците доминираха през голяма част от мача. Те изиграха силно първо полувреме, постепенно намалиха темпото след почивката и към края имаше нервни моменти, но не и реални положения пред вратата им. Мароко има четири точки, а последният му мач в групата е срещу Хаити, пише Sportal.bg.

Срещата започна вихрено и мароканците поведоха 71 секунди след първия съдийски сигнал. Прекрасно подаване на Браим Диас матира защитата на съперника и изведе Сайбари зад отбраната. Нападателят, който се разписа и срещу Бразилия, напредна и завърши с великолепен удар. Попадението даде още по-голяма увереност на африканците и те доминираха в първата част на двубоя, а тимът на Стив Кларк рядко играеше с топката.

В десетата минута Мароко бе близо до втори гол. Кристи загуби топката, което доведе до опасна ситуация пред Ангъс Гън. Унахи опита да намери съотборник в наказателното поле, но Сайбари не стигна до топката. Защитата на шотландците имаше сериозни проблеми десетина минути по-късно и Гън със сетни сили изби топката пред Хакими.

След паузата за вода нищо не се промени и африканците продължиха да имат предимство. Поредната добра тяхна атака завърши с неточен удар на Диас. В 35-ата минута Мароко стигна до нов голям шанс. Сайбари насочи топката към Ел Ханус. Той бе на отлична позиция, но подаването не бе от най-добрите и ударът не бе толкова лесен, като завърши високо над вратата. Тимът на Стив Кларк поуспокои играта си и в края на полувремето създаде първото си по-опасно положение. Джон Макгин завърши атаката с неточен удар от въздуха.

Шотландците направиха някакъв опит да променят нещата в началото на втората част, а една добра атака завърши с падане на Макгин в наказателното поле, но съдията бързо подмина ситуацията. В 51-ата минута удар на Сайбари бе отклонен и топката се удари в горната греда. Малко по-късно Гън направи отлично спасяване след удар с глава на Ел Ханус, който засече топката след ъглов удар. Хендри пък блокира опит на Диас.

След този силен период на Мароко африканците заиграха малко по-предпазливо, както го направиха и в първия си мач на Мондиала срещу Бразилия, но за разлика от тогава сега продължиха да контролират случващото се на терена. В 64-ата минута Шотландия организира добра атака, но тя завърши с неточен удар на Райън Кристи.

Мароканците обаче рискуваха с подхода си и съперникът им започна все по-често да атакува. Към края тимът на Стив Кларк вдигна темпото и опита да натисне. Стигна се до една възможност, открила се пред Мактоминей. Ударът му бе отклонен и топката отиде във външната страна на мрежата. След последвалия ъглов удар резервата Дайкс стреля неточно с глава. Изстрел на Макгин пък бе блокиран две минути преди края на редовното време.

Редактор "Екип на Петел",

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