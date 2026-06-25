Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

кадър: БНТ

Мароко и Хаити изиграха един от най-вълнуващите мачове от началото на Световното първенство. Двата тима се изправиха един срещу друг в среща от третия кръг в група "С" и сблъсъкът завърши с успех на африканците 4:2. Хаити на два пъти повеждаше чрез Лени Джоузеф в 10-ата и Уилсон Исидор в 43-тата минута, но "атласките лъвове" успяха и двата пъти да се върнат с попадения на Ашраф Хакими в 39-ата и Исмаел Сайбари в 45-ата минута, а в 78-ата Софиан Рахими донесе пълния обрат. Жесим Ясин добави четвъртото попадение за африканците в 89-ата минута. Тази победа обаче се оказа недостатъчна за мароканците да се преборят за първото място в групата и те се задоволиха с второто място, предаде Sportal.bg.

Селекционерът на Мароко Мохамед Уаби бе избрал Аюб Ел Кааби да води атаката, като той имаше подкрепа в предни позиции от Браим Диас, Исмаел Сайбари и Билал Ел Ханус. Двойката опорни халфове пък бяха Софиан Амрабат и Нийл Ел Айнауи.

За Хаити в предни позиции започнаха Уилсон Исидор и Лени Джоузеф. Рубен Провиданс и Жосуе Казимир действаха на двете крила, а в средата на терена си партнираха Жан Жак Донле и Жан-Рикне Белгард.

Първата по-опасна възможност бе за Хаити. В 8-ата минута Жан-Рикне Белгард. стреля от фаул, но топката профуча над напречната греда.

В 10-ата минута "гренадирите" откриха резултата. Топката бе центрирана остро във вратарското поле към Лени Джоузеф, който с пета я насочи във вратата, въпреки че тя срещна и гърба на Ясин Буну.

Мароко реагира веднага и в 12-ата минута Ел Кааби стреля от малък ъгъл, но Джони Пласид внимаваше и спаси.

Минута по-късно шанс се откри и пред Сайбари, който получи топката около точката на дузпата, но ударът му не бе добър и прати кълбото над вратата.

В 22-рата минута Сайбари имаше нов шанс, като този път стреля точно, но пък не успя особено да затрудни вратаря Пласид.

В 30-ата минута Джони Пласид направи две блестящи спасявания. Първо спря излезлия очи в очи срещу него Ашраф Хакими, а след това показа и невероятен рефлекс да отрази добавката на Аюб Ел Кааби.

Хаити дебнеше за някоя възможност и такава се откри пред Джоузеф в 34-тата минута, но този път ударът му премина над вратата.

Скоро обаче събитията отново се пренесоха пред другата врата, където Сайбари стреля с глава след корнер, но и той не бе точен.

В 39-ата минута Мароко възстанови равенството. Центриране отляво рикошира в защитник и затрудни Джони Пласид, който се намеси, но зад гърба му бе Ашраф Хакими, който добута кълбото зад голлинията за 1:1.

Радостта на африканците бе кратка. В 43-тата минута Исидор се възползва от грешка при изнасянето на топката и със страхотен изстрел отбеляза за 1:2.

Това обаче не бе всичко за полувремето, което завърши с ново изравняване. В 45-ата минута Мароко организира контраатака, Сайбари получи в наказателното поле и с диагонален удар по земя вкара за 2:2.

В добавеното време изстрел на Браим Диас премина агонизиращо близо до целта, но в аут, а след това и Билал Ел Ханус отправи точен шут, но в ръцете на Пласид.

Мароко започна силно второто полувреме и бе близо до гола в 56-ата минута, когато Сайбари не успя да засече добре центриране по земя на Ел Кааби, а бе отсъдена и засада.

В 59-ата минута Пласид направи поредно супер спасяване след силен шут на Ел Ханус.

По-добрата игра на Мароко им донесе и пълен обрат. В 78-ата минута топката бе центрирана от корнер, Шади Риад отклони с глава за Софиан Рахими, който овладя и стреля силно във вратата за 3:2.

В 89-ата минута "атласките лъвове" добавиха и четвърти гол. Софиан Рахими се пребори за топката на аутлинията и подаде за Жасим Ясин, който вкара за 4:2. Имаше съмнения, че топката е напуснала терена, но ВАР каза, че голът е редовен.

В добавеното време Дюкенс Назон можеше да отбележи страхотен гол от фаул, но бе отказан от блестяща намеса на Ясин Буну.

Така Мароко се поздрави с победата и с актив от 7 точки остава на 2-рата позиция в групата, но все пак продължава към 1/16-финалите. Хаити пък отново си тръгва безславно от турнира с три загуби.

Редактор "Екип на Петел",

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