Марсел от „Диви и красиви" трупа фенове след разрива с Рени

След леко колебливо начало и куп предварителни критики към участниците, любовното риалити на Нова телевизия „Диви и красиви” изглежда започва да намира своята предана аудитория. С напредване на епизодите ситуациите стават все по-завързани, което предизвиква и по-ярки коментира и мнения за случващото се във формата.

Един от катализаторите на интереса беше първия разрив на отношения - тези между Рени и Марсел. Лекарката го обвини, че ѝ навлиза в пространството и отблъсква другите мъже в предаването. Тя заяви, че казва, че не го харесва, но че нещата няма да се получат веднага.

В отговор директният Марсел каза, че се старае да се държи на нормална дистанция, но в крайна сметка избухна и заяви на Рени, че отношенията им приключват.

„За мен Марсел вече е като... вятъра”, отговори на свой ред лекарката.

Изненадващо или не, доста зрители подкрепиха позицията на Марсел. За мнозина той е голям дразнител и повечето коментиращи признават, че не харесват поведението му, което като цяло е лишено от всякаква тактичност.

Те обаче одобряват позицията му да обърне гръб на Рени, защото пък тя проявявала прекалено самочувствие и кара другите да се съобразяват с нея. „Тази няма да си намери мъж така”, това е строгата присъда, която издават коментиращите „Диви и красиви” по неин адрес.

