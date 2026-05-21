Маршрутни промени на градския транспорт във варненския квартал "Владиславово" днес

"Градски транспорт - Варна"

От 17 до 18:30 часа днес, 21 май, ще бъде спряно движението по бул. "Св. Елена" от кръстовището с бул. "Константин и Фружин" до ул. „6 септември“ и по бул. "Константин и Фружин" от кръстовището с бул. "Св. Елена" до ДКЦ III във Варна.

Автобусни линии 14, 20, 22, 118, 148, 209 и тролейбусни линии 82, 83 и 88 след спирка "Мургаш" ще продължават по бул. "Трети март", на кръстовището с "Константин и Фружин" завиват надясно и преди светофара на кръстовището с бул. "Св. Елена" ще правят обратен завой по бул. "Константин и Фружин".Автобусите по линия 118 след сп. "Мургаш" продължават по бул. "Трети март" наляво по бул. "Константин и Фружин" (няма да обслужат "Девня", "Химик", "Кап. Петко", сп. "Стадиона", сп. "Ком", "Черни връх", "Вихрен").

Маршрутните промени се въвеждат във връзка с провеждане на празнично шествие и честване "Празници Владиславово 2026" в район "Владислав Варненчик", предаде Радио Варна.

Участниците в движението и водачите на ППС трябва да спазват указанията на служителите на Областната дирекция на МВР, ангажирани със събитието.

