Маршрутни промени по временните линии на №31 във Варна от днес

Снимка: Булфото

Във връзка с изграждане на канализационен клон по проект на „ВиК-Варна“ ООД и извършване на строително-монтажни работи с прокопаване на бул. „Осми приморски полк“ в участъка от ул. „Арх. Манол Йорданов“ до ул. „Катя Чукова“, считано от днес - 2 октомври, се въвеждат промени в маршрута и обслужването на автобусна линия №31 по направление спирка „ЖП гара“ - спирка „Светкавица“ и по направление спирка „Обръщач Виница“ – спирка „Разклон Виница“.

При промяна в срока за СМР и предсрочно изпълнение гражданите ще бъдат информирани своевременно за промяна в разписанието, допълват от ОП ТАСРУД.

1. Промени на временна линия №31/Светкавица след 09:30 ч. на 2 октомври:

Делник/ Празник:

- Маршрут: спирка „ЖП Гара“ с начален час 05:10 ч. и краен час 21:40 ч. до спирка „Бриз“ - интервал 30 минути.

- Маршрут: спирка „Бриз“ с начален час 05:10 ч. и краен час 21:40 ч. до спирка „ЖП Гара“ - интервал 30 минути.

Ще се обслужват всички спирки по маршрута двупосочно. Автобусите по този маршрут ще бъдат обозначени с допълнителни табели „31 - Бриз“.

2. Временно се преустановява обслужването на линия № 31/Разклон „Виница“ след 10:30 ч. на 2 октомври. Продължава обслужването на маршрута с разписанието на линия №30:

- от спирка „Дом майка и дете“ – 06:00, 08:30, 12:00, 14:30, 18:00 и 21:00 ч.

- от С.О. „Добрева Чешма“ – 06:30, 09:00, 12:30, 15:00, 18:30 и 21:30 ч.

