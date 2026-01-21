Марсилия 0:1 Ливърпул след първите 45 минути

кадър: Пиксабей

Марсилия и Ливърпул играят при резултат 0:1 в среща от седмия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Доминик Собослай откри резултата в края на първото полувреме.



Мърсисайдци започнаха добре мача и владееха топката в по-големи периоди. В шестата минута те стигнаха до възможност след ъглов удар. Джо Гомес се освободи от защитата, но стреля много неточно. Домакините обаче бързо показаха колко опасни могат да бъдат и организираха няколко бързи атаки. При най-добрата ситуация Павар се оказа на върха на атаката, но не успя да стигне до топката и Алисон спокойно я овладя, предаде Спортал.

В 19-ата минута Мак Алистър си освободи пространство за удар и бе на отлична позиция, но прати топката покрай дясната греда на Рули. Малко по-късно отлична бърза атака завърши с гол на Екитике, но попадението бе отменено поради засада. Ливърпул имаше известно предимство, но Алисон трябваше да прави спасяване в 27-ата минута след удар на Гуири."Червените" организираха още няколко добри атаки, но не успяха да ги завършат успешно. При една от тях Салах стреля над вратата от трудна позиция. В самия край на първата част Гравенберх спечели свободен удар малко пред наказателното поле. Собослай застана зад топката и стреля под стената, което не остави много шансове на вратаря.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!