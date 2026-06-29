Марта Петрова: Безопасността на пътя зависи от над 300 администрации, а не само от една държавна структура

кадър: бТВ

Въпреки че вече 7 години има специализирана Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата, България продължава да е сред страните с най-много жертви при катастрофи в Европейския съюз. Каква е ролята на институцията и защо резултатите остават незадоволителни – това коментира председателят на агенцията Марта Петрова.

По думите ѝ безопасността на движението не зависи от една институция, а от цяла система от взаимосвързани механизми.

„Безопасността на движението по пътищата е комбинация от различни нива на защита. Всеки инцидент настъпва, когато има проблем в едно, в няколко или в най-лошия случай – във всички нива на защита. Всяка държавна политика има една единствена цел – да обедини всички тези нива в една рамка“, заяви Петрова.

Тя обясни, че именно с тази идея през 2019 г. е създадена Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата.

На въпрос защо въпреки това България остава на челните места по загинали по пътищата, Петрова посочи, че задачата на агенцията не е да строи, ремонтира или санкционира, а да изготвя политиките и методиките, по които работят останалите институции.

„Основната функция на агенцията е да координира и да създаде една рамка. Ние разработваме стратегията и плановете за действие, разпределяме задачите между отделните администрации и даваме методологията как те да бъдат изпълнявани“, каза тя.

Председателят на агенцията подчерта, че вече са разработени редица нормативни документи.

„Направили сме наредба за одит и инспекции на пътната инфраструктура, направили сме наредба за проверки, изготвили сме правилата за работа на общинските комисии“, изброи Петрова.

Според нея обаче реалният проблем е, че изпълнението зависи от много други институции.

„Държавната агенция създава рамката, но не може секторно да изпълни всички ангажименти. Те са разделени между над 300 администрации“, подчерта тя.

По думите ѝ слабости има във всички елементи на системата – както при участниците в движението, така и при инфраструктурата и превозните средства.

„Човекът, пътят и превозното средство са трите основни нива на защита. Всички те трябва да работят заедно“, обясни Петрова.

Според нея обучението на водачите също трябва да започва много преди получаването на шофьорска книжка.

„Това означава образование в системата на образованието, след това подготовка на кандидат-водачите и обучение през целия човешки жизнен цикъл“, каза тя.

В разговора беше засегната и темата за съпротивата срещу промените в администрацията. Петрова призна, че именно там често възникват затруднения.

„Администрациите се променят много трудно. Дори когато има институционална воля за промяна, много мерки не се изпълняват на ниво администрация“, заяви тя.

По думите ѝ администрацията е консервативна и това забавя реформите.

„Безопасността на движението е начин на живот и начин на работа“, подчерта председателят на агенцията.

Тя коментира и темата за предпазните съоръжения по пътищата, след поредицата тежки катастрофи.

„Проблемът е системен. Там, където има изпълнение, има резултат. Ние създадохме цялостна методология за обследване и оценка на риска, разработихме индекс за безопасност на общините и механизми за приоритизиране на мерките“, каза Петрова.

На въпрос дали мантинелите по българските пътища са безопасни, тя отказа да коментира конкретни съоръжения, но подчерта, че всеки случай трябва да бъде детайлно обследван.

„Не мога да коментирам спецификите на конкретната мантинела. Те ще бъдат детайлно обследвани и оповестени. Но проблемът е системен“, заяви тя.

Редактор "Екип на Петел",

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