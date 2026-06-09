Марта Вачкова стана баба за първи път

Снимка: Фейсбук, II АГ болница Шейново

Актрисата Мартина Вачкова стана баба за първи път. Нейната дъщеря Рада Миладинова я дари с внук, който е кръстен Сава.

"С много вълнение и радост болница "Шейново" посрещна първото внуче на обичаната българска актриса Мартина Вачкова", съобщиха от лечебното заведение на фейсбук страницата си.

Малкият Сава е проплакал в лечебното завадение на 1 юни - Деня на детето. Той е роден по естествен път с помощта на д-р Мажена Панова и екипа на болницата, с тегло 3060 грама и ръст 50 сантиметра, пише Dir.bg.

"Поводът е още по-специален, защото и самата Марта Вачкова е родена в "Шейново". Традицията е спазена", посочват от болницата.

От екипа на АГ "Шейново" отправят пожелания за здраве, щастие и много щастливи моменти към малкия Сава и неговото семейство, както и за още внуци и правнуци за актрисата.

Към поста са споделени и снимки от изписването на момченцето.

Майката на новородения Сава - Рада Миладинова, е единствената дъщеря на Марта Вачкова. Тя е завършила висшето си образование в чужбина и през годините е избирала да стои далеч от светлините на прожекторите, за разлика от известната си майка и дядо си - легендарния актьор Григор Вачков. Рада рядко се появява в публичното пространство и не е част от артистичните среди, като предпочита да пази личния си живот извън медийното внимание.

Марта Вачкова неведнъж е споделяла в интервюта колко близки отношения има с дъщеря си и колко важна роля играе семейството в живота ѝ. През годините актрисата е говорила и за желанието си един ден да стане баба - мечта, която вече е факт с раждането на малкия Сава.

Редактор "Екип на Петел",

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