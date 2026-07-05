Мъртъв делфин е забелязан на плаж Шабла
снимка: Областна администрация Добрич, архив
Мъртъв делфин е забелязан на плаж Шабла.
Това е поредният случай на открит мъртъв делфин по крайбрежието, предаде "Фокус".
Подаден е сигнал до 112, като служителите са насочени към мястото.
Припомняме, че предните месеци три мъртви делфина бяха намерени на плажа в квартал "Аспарухово", а ден по-рано на централния плаж беше открито и мъртво бебе делфин.
Експертите не откриха видими следи от наранявания по животните.
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