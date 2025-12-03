Мартин Атанасов: Поколението Z протестира заради модела, който гони младите от България

Кадър Нова телевизия

Поколението Z излезе на площадите в София и големите градове в страната в понеделник, и протестира не заради Бюджет 2026, а заради целия политически модел, който гони младите хора от България. Това мнение изрази за Радио Варна и предаването Post Factum Мартин Атанасов - Будител на годината на БНР (спечелил класацията тази година заради проекта си "Черна писта") и един от участниците - част от поколението Z, в протеста на 1 декември.

Доста рядко се дава думата на нашето поколение, коментира Атанасов, след което обобщи: "Мнозинството от нашето поколение не беше на площада само заради Бюджет 2026. Ние бяхме там заради натрупването на проблеми. Тази чаша се пълни много отдавна, а бюджетът беше формален повод. На площада ни доведе този гняв и недоволство не само срещу бюджета, не само срещу кабинета, който управлява в момента, а срещу целия модел на управление и функциониране на държавата, който гони нас, младите хора, от България, и който не ни оставя да имаме бъдеще в страната си! Това е моделът, заради който ние нямаме работеща здравна система, нямаме работеща социална система, която да се грижи за най-уязвимата част от населението."

Най-големият протест в историята на България през 21. век - така определи събитията от понеделник Мартин Атанасов. Той коментира още, че политиците трябва да се борят за гласовете на младото поколение, за да излезе то да гласува за тях.

"Когато ние излезем да гласуваме, ние трябва да дадем вота си за определена партия или коалиция. Когато партиите не са си свършили работата, за да ме привлекат, какво да правя? Ние може да имаме желание да гласуваме, но има ли за кого?", попита още Атанасов. Въпреки това, допълни той, задължително трябва да се гласува.

Поколението Z иска да живее в държава, която просперира и поставя иновациите на преден план! В държава, която се грижи за своите граждани, и която може да излезе от тинята в момента, подчерта Мартин Атанасов.

