Мартин Димитров: Екипът Гълъб Донев - Росица Велкова отново говори за нереални дефицити, както беше през 2022 г.

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„Правителството трябва да спре с паниката. Същите хора – Гълъб Донев и Росица Велкова (сега зам.-министър, през 2022 г. служебен финансов министър), предвиждаха в Държавния бюджет за 2023 г. дефицитът да бъде 6.6%. Помните ли в крайна сметка колко беше дефицитът в края на 2023 г.? Два процента, т.е. три пъти по-малко.“

Това заяви народният представител от „Демократична България“ Мартин Димитров пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Знаем, че има проблем с дефицита, но нещата са решими“, категоричен беше Димитров и допълни, че от една година от ДБ настояват и предлагат конкретни мерки. „За това бяха и протестите. Днес отново ще внесем допълнителни конкретни мерки за оптимизиране и намаляване на разходите“, заяви депутатът.

Димитров разясни, че според европейската методология, дори когато едно плащане не е направено, то се брои за дефицит. Това означава, че неразплатени средства от изминали години са включвани при изчисляването на дефицита за съответната година.

Редактор "Екип на Петел",

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