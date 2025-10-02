Мартин Димитров: Не спрем ли харченето сега, българите ще обеднеят през данъци и цени

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Бюджета на страната за идната година още не сме го видяли, но критиките започнаха да се сипят. Заговори се за вдигане на данъци и за румънския сценарий.

Дефицитът към август месец е 5,2 млрд. лв., което е с 3,5 млрд. лв. повече в сравнение с август миналата година. Това е сериозна сума. Те приходите са повече, но и разходите са колосални. Дефицитът е изпуснат, на този фон има нови огромни разходи. Тези 5,5 млрд. лв., които ще се харчат, са огромна сума. Гасят пожара с бензин нашите управляващи.

Това коментира пред Нова тв депутатът от ДБ Мартин Димитров.

Ако продължим да харчим със същите темпове, до края на годината дефицитът ще е 5,1%, което вече е проблем, посочи той.

Освен това накрая на годината минусът може да се окаже още по-голям, защото в сметките са сложени и парите по Плана за възстановяване. Ние второ плащане най-вероятно ще получим наистина, но за трето вече е много сложно и съмнително, обясни Димитров.

Ако дефицитът достигне 9 млрд. лв. страната може да влезе в състояние на свръхдефицит и ще са необходими спешни мерки, но такива няма. Трябва да избегнем по всякакъв начин вдигането на данъци, но ако има такава огромна дупка в бюджета все някой трябва да плати сметката, посочи той.

За съжаление няма яснота и конкретни проекти за харченето на тези 5 млрд .лв. Това са огромни разходи и трябва да се обясни за какво ще отидат, ако трябва да се харчат. Пари за водната криза има, те са други, посочи той.

Сегашната власт е изтеглила около 17 млрд .лв. нови заеми. В новата българска история никой не е взимал толкова огромни заеми, подчерта депуутатът.

Румънският сценарий е лош, защото с вдигането на данъците автоматично се вдигат цените и също автоматично хората обедняват. Ние с всички сили се опитваме това да го избегнем. Но имаме кабинет, който се държи неразумно и бута страната точно в тази посока, посочи той.

В момента България се намира в критичен момент. Ако веднага се вземат мерки, може да се овладее положението. Но ако и догодина продължи с тази левичарска политика, ще е лошо, обясни той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!